وظائف صحية للجنسين في مجموعة الحبيب الطبية بجدة والخرج

المواطن - جدة

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القائمة بالتشغيل الطبي لوحدة العناية المركزة بمستشفى شرق جدة بمحافظة جدة، ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس الوحدة (استشاري / استشارية عناية مركزة):

– شهادة الاختصاص السعودية أو الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها (مصدر غربي).

2- مُمرض / مُمرضة عناية مركزة:

– بكالوريوس تمريض.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

3- استشاري / استشارية عناية مركزة:

– شهادة الاختصاص السعودية أو البورد أو ما يعادلها.

4- أخصائي / أخصائية علاج تنفسي:

– بكالوريوس علاج تنفسي أو دبلوم علاج تنفسي مدته سنتين بعد الثانوية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن خمس سنوات لحملة الدبلوم.

5- نائب / نائبة عناية مركزة:

– ماجستير أو ما يعادله.

6- صيدلي / صيدلانية إكلينيكي:

– ماجستير صيدلة إكلينيكية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

7- مدير / مديرة تمريض وحدة العناية المركزة:

– ماجستير تمريض أو بكالوريوس تمريض مع دبلوم إدارة تمريض مدته سنتين مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 3 سنوات كمدير / مديرة تمريض لوحدة العناية المركزة.

8- أخصائي / أخصائية إكلينيكية:

– بكالوريوس تغذية إكلينيكية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

9- مُشرف / مُشرفة تمريض وحدة عناية مركزة:

– بكالوريوس تمريض.

– خبرة 5 سنوات منها سنتان كمشرف / مشرفة تمريض لوحدة عناية مركزة.

المزايا الوظيفية:

– بيئة عمل احترافية.

– رواتب مجزية.

– مزايا وظيفية تنافسية.

– مستقبل وظيفي آمن.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/25م.

طريقة التقديم:

– جدة (للراغبين في التقديم للوظائف مراجعة – إدارة الموارد البشرية في مستشفى شرق جدة بمحافظة جدة).

– الخرج (للراغبين في التقديم للوظائف مراجعة – إدارة الموارد البشرية في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج).