وظائف عمد ونواب العمد بشرطة القصيم

المواطن - القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم، عن توفر وظائف العمد ونواب العمد، في أحياء المنطقة، وتشمل الوظائف المتاحة: ” عمدة حي النازية، ونائب عمدة حي الفايزية، وعمدة حي الديرة بمحافظة المذنب، ونائب عمدة حي الروضة، ونائب عمدة حي الضاحي، ونائب عمدة حي الشقة، وعمدة مركز البطين ” .

واشترطت شرطة القصيم، أن يكون المتقدِّم سعوديًا، ولا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من سكان الحي المخصَّص له الوظيفة ومقيمًا فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون متقاعدًا مدنيًا أو عسكريًا، ولا يكون قد التحق بالسلك العسكري، وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة.

كما يشترط ثبوت اللياقة الطبية بموجب تقرير طبي صادر من جهة رسمية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة ومشهودًا له بالأمانة والاستقامة بشهادة شاهدين وتزكية إمام المسجد القريب لسنه، مع تقديم المرشح بإقرار خطي يؤكّد رغبته في ترشيحه عمدة، وإقرار يتعهد فيه بالاستمرار والإقامة في الحي طيلة فترة خدمته.

وعلى المتقدم للوظائف أن يُحضر ثماني صور شخصية، وأن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، بحيث يكون حاصلًا على شهادة جامعية والخبرة اللازمة للعمل.

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظائف التقدم بطلب إلى إدارة شؤون الموظفين بشرطة منطقة القصيم، وذلك بالنسبة لوظائف مدينة بريدة فقط.

أما وظيفة محافظة المذنب مركز البطين فيتم التقدم عليها مباشرة عن طريق مركز الشرطة التابع لها الوظيفة وعلى المتقدم إرفاق الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال المدنية وإيضاح رقم هاتفه وما يثبت سكنه بالحي.