وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مخطط إدراج قدرة إدارة الأسطول (الطائف).

. فني صيانة النظم الكهربائية – الهوك (تبوك).

. فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض).

. رئيس برامج الدعم الفني (الرياض).

. فني إلكترونيات الطيران (تبوك).

. مدير السلامة (الطائف).

. فني صيانة نظم إلكترونيات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)