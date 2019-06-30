وظائف للجنسين بالخدمات الصحية بالهيئة الملكية في الجبيل

المواطن - الرياض

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، بمسمى (أخصائي تدريب)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تدريب (العدد 4 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإدارة الصحية.

3- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:

– وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا