وظائف للجنسين بالخدمات الصحية بالهيئة الملكية في الجبيل

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، بمسمى (أخصائي تدريب)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي تدريب (العدد 4 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإدارة الصحية.
3- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
6- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
وصف التدريب:
– وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا