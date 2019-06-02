وظائف نسائية شاغرة في شركة صلة بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثلة خدمة عملاء (الرياض): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مساعدة تقنية معلومات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، تقنية معلومات).

. أخصائية توظيف (الدمام): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت شركة صلة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)