وظائف نسائية شاغرة لدى كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديات ولغير السعوديات، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي.

. أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية.

. أستاذ مساعد في المحاسبة.

وأوضحت الهيئة الملكيّة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2019م.

وأشارت الهيئة الملكيّة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)