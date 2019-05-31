وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمنس الألمانية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مهندس اتصالات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير المبيعات وتطوير الأعمال- حلول المياه (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 30 مايو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)