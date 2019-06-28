وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض وحائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الزراعة (الرياض).

. محلل ثاني- أداء الأعمال (حائل).

. مهندس أول- عمليات (حائل).

. مدير- السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل)

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)