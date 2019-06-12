وعد جديد من أحد المرشحين لجماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي الهلال خلال الفترة المقبلة عن الاستقرار الإداري، والذي سينعكس بدوره على الأداء الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويطمح الفريق الهلالي إلى المنافسة على الألقاب بقوة في موسم 2019- 2020، خاصة بعدما فشل نادي الهلال في التتويج بأي بطولة محلية في موسم 2018- 2019، حيث فقد الهلال لقب الدوري لمصلحة النصر في الجولة الـ30 والأخيرة، كذلك ودع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة من نادي التعاون بخماسية دون رد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أنه في حال أصبح موسى الموسى رئيسًا للزعيم، فإن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا سيعود لتدريب الفريق مرة أخرى منذ 2013.

ليس الوعد الأول:

وليس وعد موسى الموسى هو الوعد الأول للجماهير الهلالية، حيث قيل إن فهد بن نافل المرشح الآخر على كرسي رئاسة نادي الهلال وعد بأنه سيُحضر الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.

ويذكر أن الأمير محمد بن فيصل كان تقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد وفقدان الفرصة في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتمت إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه كمدرب للهلال وتعيين المدرب البرازيلي شاموسكا لتدريب الهلال في المباريات المتبقية في الموسم الماضي.

وسيواجه نادي الهلال، فريق الأهلي في مباراتي دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.