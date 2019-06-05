وفاة الكوميديان المصري محمد نجم وهذه رحلة صاحب عبارة شفيق يا راجل

المواطن - القاهرة

أعلن مهندس الديكور الفنان وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان المصري الكبير محمد نجم وذلك عن عمر يناهز 75 عامًا.

والفنان بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، واتجه بعد ذلك للمسرح الكوميدي، وأسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به تحمل اسم “فرقة نجم”.

وعُرضت للفنان محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها “أنا أجدع منه”، و”عيطة عامل زيطة”، و”عفريت في الأكاديمية” التي تم عرضها في المملكة.

وكانت مسرحية “عش المجانين” أشهر ما قدم محمد نجم علي خشبة المسرح، واشتهر فيها بمقولة “شفيق يا راجل”، وحققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، ثم حققت مسرحية “النمر” أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح، واستمر عرضها منذ عام 2007 حتى عام 2010 .

وقدم محمد نجم مسرحيات كثيرة منها (زوجة واحدة لا تكفي، موزة وثلاث سكاكين، النمر، نجوم سوبر ستار، دليل الرجل المتزوج، واد عفريت، عبده يتحدي رامبو، المشاكس، أولاد دراكولا، اعقل يا مجنون، البلدوزر).

وشارك محمد نجم في مجموعة من الأفلام منها “احترسي من الرجال يا ماما، قمر الزمان، انتهى الحب، أبدا لن أعود، حكايتي مع الزمان، مولد يا دنيا”.

كما قدم محمد نجم مجموعة قليلة من الأعمال التليفزيونية منها سهرة تليفزيونية بعنوان “مع الاعتذار لعزوز”، و”رجل في البلكونو”، ومسلسل “غابة من الأسمنت”، والسيت كوم الكوميدي “ياسين في مستشفي المجانين”، و”زيزو 900”.

وكان آخر ظهور للفنان محمد نجم من خلال مسرحية “الأونطجي” في عام 2016.