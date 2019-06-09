وفاة امرأة بسبب عضة كلب أثناء الدفاع عن جروها

المواطن - متابعة

تُوفيت امرأة بريطانية في المستشفى متأثرة بإصابتها بعد أسبوع من تعرضها لعضة كلب أثناء دفاعها عن جروها الصغير.

وكانت شارون جينينغز، البالغة من العمر 55 سنة، تمشي على خطوط السكك الحديدية القديمة في منطقة بروكفيلد، في بلدة بريستون، في 31 مايو عندما بدأ كلب آخر بالعراك مع كلبها.

وقالت شرطة مقاطعة لانكشير البريطانية، إن المرأة تعرّضت لمهاجمة الكلب الآخر أثناء محاولتها فض العراك بين الكلبين، وإن الكلب قد عضّها في رقبتها وفي يدها.

وتُحاول الشرطة التوصل إلى مكان الكلب المهاجم، الذي وُصف بأنه كلب أرقط أسود وأصهب متوسط الحجم، ومالكه رجل ذو شعر خفيف أشيب.

وناشدت الشرطة مالك الكلب القاتل، الذي قيل إنه كان يرتدي سترة زرقاء من الصوف أن يتصل بها.