وفاة نجم آرسنال وريال مدريد السابق في حادث سير

المواطن - محمد سمعه

غيّب الموت، اللاعب الإسباني خوان أنطونيو رييس نجم آرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقًا اليوم إثر حادث سير تعرض له.

وأعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان له عبر حسابه الرسمي في تويتر أن نجمه السابق أنطونيو رييس تُوفى إثر حادث سير عن عمر يناهز الـ35 عامًا.

وكان آخر ناد لعب له خوان أنطونيو رييس، كان فريق إيكستريمادورا ديبورتيفا والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسبق لـ خوان أنطونيو رييس اللعب في صفوف إشبيلية في الفترة من عام 2000 حتى 2004، ولعب مع نادي آرسنال في إنجلترا في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007، كما ارتدى رييس قميص نادي ريال مدريد لمدة موسم واحد.

ولعب الراحل أنطونيو رييس مع نادي أتلتيكو مدريد في الفترة من عام 2007 حتى عام 2011.

ويذكر أن خوان أنطونيو رييس لعب مع المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في الفترة من عام 2003 حتى عام 2006.

وبعد وفاة رييس، توجه الفرنسي تيري هنري نجم آرسنال السابق بالتعازي لأسرة اللاعب واصفًا إياه باللاعب الاستثنائي.