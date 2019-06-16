وكالة الثروة المعدنية تعلن عن #وظائف ببرنامج تطوير الكوادر الجيولوجية

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة الوزارة للثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على وظائف ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية عن طريق (التعاقد) للعمل بالوكالة بمحافظة جدة، واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- خبير فني.

2- خبير نظم معلومات جغرافية.

3- رسام فني.

4- مساعد فني.

5- مطور برامج.

6- جيولوجي تعدين.

7- خبير استثمارات تعدينية.

8- خبير اقتصادي.

9- خبير بيئي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا