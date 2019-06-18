وكيل النواب المصري يهاجم أردوغان بسبب محمد مرسي : تصريحاته حمقاء

المواطن - القاهرة

انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، التدخل السافر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن المصري تعقيبًا على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان أن تصريحات أردوغان بشأن محمد مرسي تؤكد إصابته بجنون العظمة وانفصامه عن الواقع وتدخله في شؤون مصر، وهي محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شؤون الدول.

وأضاف وكيل النواب المصري أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية، وهو الذي لفظ جماعة الإخوان خارج الحكم في ثورة 2013، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع أن يملي على المصريين إرادتهم.

وطالب أردوغان بأن يولي اهتماماته في شؤون دولته الخاصة ومصالح شعبه بدلًا من الهرطقة والتصريحات “الحمقاء” التي تعود عليها منذ عزل الإخوان والمعزول محمد مرسي من حكم مصر، مؤكدًا أن احترام إرادة الشعوب يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق في إقامة علاقة طبيعية ومتوازنة بين الدول.

وأعلنت وسائل إعلام عربية وغربية، أنه تم دفن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أفاد، نقلًا عن مصدر طبي، بأن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي أمس الاثنين، جاءت نتيجة نوبة قلبية.

وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وأصدرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بيانًا عن تفاصيل وفاة محمد مرسي جاء فيه أنها تلقت إخطارًا عن وفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأشارت إلى أنه “أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.

وأضاف البيان أنه “أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًّا عليه، حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته”.