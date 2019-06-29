ولي العهد وبوتين يتفقان على ضمان توازن سوق النفط

المواطن - الرياض

أكد وزير الصناعة والطاقة، المهندس خالد الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال لقائهما في قمة العشرين على ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط.

وأضاف الفالح: إن اتفاق ولي العهد وبوتين سيمهد إلى خفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، قد عقد مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، اليوم اجتماعًا في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الاجتماع: إن روسيا اتفقت مع المملكة على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر، فيما تتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين أن الاتفاق، الذي سينتهي العمل به يوم الأحد، سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وأضاف بوتين: سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما، فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر“.

ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020، كما أن موافقة روسيا تعني أن اجتماع أوبك+ قد يكون سلسًا.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من يوليو المقبل لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا. ولا تشارك الولايات المتحدة في الاتفاق.