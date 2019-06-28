يزيد البكر يحل مشكلتين لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد النادي الأهلي أمس الخميس مع اللاعب يزيد البكر من صفوف نادي الفيصلي لمدة أربع سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد الأهلي مع اللاعب يزيد البكر، وذلك من أجل تدعيم منطقتي الجبهة اليمنى وخط الوسط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وقدّم يزيد البكر أداءً مميزًا مع نادي الفيصلي في موسم 2018-2019 حيث لعب 24 مباراة وتمكن من تسجيل هدف واحد وصناعة فرصة واحدة.

وصنع يزيد البكر 28 عرضية ومرر 717 تمريرة لزملائه في صفوف نادي الفيصلي في الموسم الماضي.

مرونة للمدرب الكرواتي

ويستطيع يزيد البكر اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي أو مركز الظهير الأيمن وبالتالي سيُمثل هذا الأمر خبرًا جيدًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والذي يستطيع توظيف اللاعب في أي مكان يريد.

وقبل تعاقد الأهلي مع اللاعب يزيد البكر، كان الراقي أعلن عن تعاقده مع المدرب إيفانكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمدة موسمين.

مواجهة مرتقبة ضد الهلال

وسيسعى الأهلي خلال الفترة المقبلة لقيد نجمه الجديد يزيد البكر في قائمة الفريق الآسيوية للمشاركة ضد نادي الهلال في مباراتي دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.

وقبل تعاقد الأهلي مع اللاعب يزيد البكر، كانت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة الراقي في التعاقد مع اللاعب طلال عبسي مدافع نادي التعاون والمُتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع سكري القصيم في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

وسبق لـ اللاعب يزيد البكر اللعب في صفوف نادي الزلفي قبل الانضمام إلى الفيصلي، ثم انضم إلى العنابي في عام 2017.

وبعد تعاقد الأهلي مع يزيد البكر، سيسعى الراقي للتعاقد مع المزيد من الصفقات القوية والتي تُحقق طموحات الفريق الأول والجمهور الأهلاوي في موسم 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية أن قيمة انتقال اللاعب يزيد البكر لـ الأهلي كلّفت خزائن الراقي حوالي 7 ملايين ريال.