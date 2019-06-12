يوفيتش يجتاز الاختبار الطبي في الريال

المواطن - مروة نبيل

اجتاز الصربي لوكا يوفيتش، الاختبار الطبي في نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بنجاح تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف المرينغي.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة أثناء خضوع يوفيتش للفحوصات الطبية، مؤكدًا أنه اجتازها بنجاح، كما نشر مقطع فيديو لتقديمه إلى الجماهير ووسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تعاقد مع يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتدّ لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وتعاقد ريال مدريد الإسباني مع 4 لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي، رودريجو من سانتوس، إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.