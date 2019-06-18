يوم حاسم في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الجمعية العمومية في النادي الأهلي في تمام السابعة والنصف مساءً وذلك للتصويت على القائمة الوحيدة المُرشحة لإدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب الأهلي الرسمي عبر تويتر أسماء أعضاء الجمعية العمومية والتي يحق لهم التصويت حول القائمة المرشحة.

تسجيل الناخبين قبل انطلاق الجمعية العمومية

ويُذكر أن عملية تسجيل الناخبين ستبدأ في السابعة من مساء اليوم قبل نصف ساعة من انطلاق الجمعية العمومية.

وقدّم المرشح لرئاسة النادي الأهلي أحمد الصائغ أوراق ترشحه رسميًّا لمنصب رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة.

ويحظى أحمد الصائغ بدعم كبير من الأمير منصور بن مشعل، الأمر الذي دفعه للترشح لرئاسة النادي الأهلي، بعد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لتجهيز الملف الانتخابي.

عبدالإله مؤمنة ينسحب

وأكّدت تقارير صحافية أن عبدالإله مؤمنة انسحب من السباق الانتخابي على رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأوضح أحمد الصائغ، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، أن الراقي لن يُفرط في أيٍّ من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث الصائغ لقناة العربية قائلًا: أثناء تواجدي كرئيس مُكلّف لم يتقدم أي نادٍ بأي عروض وذلك من أجل التعاقد مع دجانيني أو حسين المقهوي أو غيرهم، وسواء كانت الإدارة مُكلّفة أو إدارة دائمة، فالأهلي لن يُفرط في نجومه.

وجاءت القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي مكونة من:

أحمد الصائغ مرشح للرئاسة، عبد الصمد القرشي مرُشحًا للعضوية، وائل الحلبي مُرشحًا للعضوية، أيمن المدني مُرشحًا للعضوية، ياسر محروس مُرشحًا للعضوية، غسان نبيل نصيف مُرشحًا للعضوية، عمار فاروق زهران مُرشحًا للعضوية.