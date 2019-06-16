يونايتد يبعد راشفورد عن كبار الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطة لإبعاد مهاجمه ماركوس راشفورد عن الرحيل إلى الدوري الإسباني لكرة القدم من بوابة ريال مدريد أو برشلونة.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد ستجبر على منح راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيًّا، من أجل إقناع راشفورد بالبقاء في صفوفه، وقطع الطريق على إغراءات ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تخشى أن يرحل الإنجليزي ماركوس راشفورد بشكل مجاني، خاصة أن عقده مع الشياطين الحمر ينتهي في صيف 2020.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، ينوي الاعتماد على راشفورد كمهاجم أساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل.

وتأمل إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحفاظ على راشفورد، خاصة أنها تعتزم التخلص من النجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعد إنتر ميلان هو الوجهة الأقرب له.