‫شباب وفتيات حفر الباطن‬ يبحثون عن التميز في خدمة العملاء

فواز الأسلمي – حفر الباطن

ضمن مبادرة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، لتدريب 2000 شاب وشابة من أبناء المحافظة، وتأهيلهم لسوق العمل نظّمت الغرفة التجارية الصناعية دورة تدريبية بعنوان التميز في خدمة العملاء، حضرها أكثر من 250 شاباً وشابة، وقدّمها المدرب علي العيسى، استشاري التطوير الإداري وخبير التنمية البشرية، وذلك في مقر الغرفة.

وأوضح المدرب علي العيسى أن الدورة تضمّنت العديد من المحاور المتعلقة بوسائل وطرق النجاح التي تضمن التميّز في خدمة العملاء، والتي من أبرزها التخطيط والعمل المستمر والإنجاز السريع، وطرق التغلب على غضب العملاء مع تقديم حلول مبتكرة لحل المشكلات، والعمل على رفع مهارات خدمة العملاء، وأساليب التعامل مع الأنماط المختلفة من العملاء، وجودة العمل لتحقيق رضا العميل، وشرح نماذج ودراسات حالات للتعامل مع العملاء.

وبدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن الأستاذ رفيدان بن دمخ المطيري أن المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، وتبنّتها غرفة حفر الباطن، والتي نسعى من خلالها لتقديم دورات تدريبية متخصصة متوافقة مع احتياج سوق العمل وفق معايير جودة عالية واستراتيجيات تدريبية عالمية لتنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية الوطنية وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، لتتواءم مع حاجة سوق العمل وتلبي طموحات شبابنا.