10 معلومات عن أحمد خالد توفيق أبرزها عن صدمته الأولى!

المواطن - عبدالرحمن دياب

احتفل موقع البحث الأشهر جوجل، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق والملقب بـ”العراب”.

أحمد خالد توفيق ولد في 10 يونيو 1962م- 15 من رجب 1439هـ، وتوفى يوم 2 إبريل 2018م، وهو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب.

وتقدم “المواطن” أبرز 10 معلومات عن “العراب” أحمد خالد توفيق ورحلته الأدبية التي لن تتكرر.

1- بدأت رحلة أحمد خالد توفيق الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا واستقبالًا جيدًا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996، ثم في عام 2006 أصدر سلسلة WWW.

2- ألف أحمد خالد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًّا واسعًا، وأشهرها رواية “يوتوبيا” عام 2008 وقد تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، وكذلك “السنجة” التي صدرت عام 2012، ورواية: “مثل إيكاروس” عام 2015 ثم رواية “في ممر الفئران” التي صدرت عام 2016.

3- قدم أحمد خالد توفيق مؤلفات أخرى مثل: “قصاصات قابلة للحرق” و”عقل بلا جسد” و”الآن نفتح الصندوق” التي صدرت على ثلاثة أجزاء.

4- اشتهر أحمد خالد توفيق بالكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير والعديد من المجلات الأخرى.

5- كان للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة رجفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة، وكذلك ترجم رواية “نادي القتال” الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية “ديرمافوريا” عام 2010 وترجمة رواية “عداء الطائرة الورقية” عام 2012.

6- استمر نشاط أحمد خالد توفيق الأدبي مع مزاولته مهنة الطب، فقد كان عضوًا لهيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة بكلية الطب جامعة طنطا.

7- توفي أحمد خالد توفيق في 2 إبريل عام 2018 عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

8- ولد أحمد خالد توفيق في مدينة طنطا في محافظة الغربية، وتخرج في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، ثم التحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.

9- بدأ حياته العملية في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 ككاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة، وقدم أولى رواياته تحت اسم “أسطورة مصاص الدماء”، لكن واجهتها اعتراضات كثيرة داخل المؤسسة العربية الحديثة ما جعله يصاب بإحباط شديد بعد رفض الرواية ونصحه البعض بالكتابة في الأدب البوليسي، إلا أن “أحمد المقدم” أحد مسؤولي المؤسسة العربية الحديثة نصحه باستكمال الكتابة في أدب الرعب وساعده على مقابلة “حمدي مصطفى” مدير المؤسسة الذي عرض قصته على لجنة لاستبيان قوتها، لكن اللجنة انتقدت فكرة الرواية والأسلوب.

10- تمسك حمدي مصطفى بعرض القصة على لجنة أخرى، وفوجئ أحمد خالد توفيق برأي اللجنة الثانية ينصف الرواية ويصفها بأنها ذات أسلوب ممتاز، وبها حبكة روائية وإثارة وتشويق، وكانت المفاجأة الثانية أن قرار اللجنة موقع من دكتور نبيل فاروق الذي قال عنه توفيق: لن أنسى لدكتور نبيل فاروق أنه كان سببًا مباشرًا في دخولي المؤسسة، وإلا فإنني كنت سأتوقف عن الكتابة بعد عام على الأكثر.