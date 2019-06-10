10 وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

10 وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019/06/24
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، والخريف لتقنية المياه والطاقة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسجل ساعات دوام.

. كهربائي سيارات.

. كهربائي (عدد وظيفتين).

. خطاط.

. سائق.

. موزع معدات.

. محاسب.

. فني تكييف.

. فني ميكانيكي.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2019م.

وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)

 



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