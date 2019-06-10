10 وظائف صحية وإدارية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر 10 وظائف صحية وإدارية، للعمل في المستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (اختصاصي ترميز طبي، ومُحلل الخدمات الإلكترونية، وأخصائي خدمات الإلكترونية، ومدير إدارة الخدمات الإلكترونية، وفني مختبر، وأخصائي مختبر)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- اختصاصي ترميز طبي – السجلات الطبية (Coder, Medical Records).

2- مُحلل الخدمات الإلكترونية (E-Services Analyst).

3- أخصائي خدمات الإلكترونية (E-Services Specialist).

4- مدير إدارة الخدمات الإلكترونية (Head E-Services).

5- فني مختبر (عدد 4 وظائف) (Laboratory Technician).

6- أخصائي مختبر (وظيفتان) (Medical Technologist).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/08/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال البحث عن مسمى الوظيفة في خانة البحث: اضغط هنا