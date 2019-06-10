10 #وظائف للجنسين بالشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) بالتعاون صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج (تمهير)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية (العدد 10 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات العلوم الإدارية (الموارد البشرية).

3- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:

– تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

المهام الوظيفية:

1- تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات.

2- تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

3- تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

4- الدعم الإداري: دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا