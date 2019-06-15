112 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض

112 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض

2019/06/15
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 112 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص.

واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التاريخ
التوقيت
اسم المنشأة
الجنس
الموقع
التفاصيل
2019/06/16م
9:00ص إلى 2:00م
شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة
ذكر
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/16م
10:00ص إلى
4:00م
شركة مشاري الشثري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات
ذكر
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/17م
10:00ص إلى
2:00م
شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم)
أنثى
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/18م
11:00ص إلى
4:00م
شركة الوكالات العربية السعودية سارا
أنثى
مبنى الشركة عمارة السيف الدور الثالث
تفاصيل
2019/06/18م
10:00ص إلى
2:00م
شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم)
ذكر
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/19م
11:00ص إلى
4:00م
شركة الوكالات العربية السعودية سارا
ذكر
مبنى الشركة عمارة السيف الدور الثالث
تفاصيل

المؤهلات المطلوبة:
1- البكالوريوس.
2- الدبلوم.
3- الثانوية العامة.
4- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
5- الشهادة الابتدائية.

الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

طريقة التقديم:
– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.



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