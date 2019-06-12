12 صفقة جديدة تؤسس لتعاون مستقبلي بين المملكة وكوريا الجنوبية

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

وقعت أرامكو والشركات التابعة لها 12 اتفاقية مع كبرى الكيانات الكورية الجنوبية لتعزيز العلاقات مع سيول، وتوسيع نطاق العمليات الدولية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة مع التوسع في إمدادات النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية.

وغطت الاتفاقيات مجموعة واسعة من المجالات الصناعية، بما في ذلك بناء السفن، وتصنيع المحركات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، وكذلك توريد الخام والمبيعات والتخزين.

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

تم توقيع اتفاقية بين أرامكو وهيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) والشركة العربية السعودية للاستثمار الصناعي، لبناء منشأة تصنيع ما بعد البيع على مستوى عالمي في المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، ستملك أرامكو 55% من المشروع المشترك، في حين ستمتلك هيونداي 30% وشركة الاستثمار الصناعي 15%.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيونداي وأرامكو تعمل على توسيع التعاون الحالي لتطوير بناء السفن وتصنيع المحركات وتكريرها والبتروكيماويات، إضافة إلى اتفاقية بين HHI وأرامكو لزيادة حصة أسهم هيونداي في الصناعات البحرية الدولية (IMI) من 10 إلى 20%.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين HHI وأرامكو لبناء السفن والنقل كمجالات محتملة للتعاون، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين HHI والصناعات البحرية لاكتشاف فرص التعاون.

هيونداي أويلبانك

ووقع الجانبان اتفاقية مبيعات النفط الخام بين أرامكو وهيونداي أويل بانك لتوريد نفط المملكة إلى كوريا الجنوبية، كما وقعت شركة أرامكو عقدًا لتزويد هيونداي أويلبانك بالنفط غير العربي.

وستنشئ مذكرة تفاهم بين أرامكو وشركة هيونداي موتور تعاونًا إستراتيجيًا لتسريع التوسع في النظام البيئي للهيدروجين في أسواق المملكة وكوريا الجنوبية، واستكشاف استخدام المواد غير المعدنية المتقدمة في مختلف المجالات بما في ذلك صناعة السيارات .

شركة كوريا الوطنية للنفط

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين أرامكو وشركة كوريا الوطنية للنفط والتي ستسمح للأولى باستكشاف إمكانات تخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لاستكمال أنشطة التسويق والإمداد.

مجموعة هيوسونج

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجموعة هيوسونج لبناء منشأة لتصنيع ألياف الكربون في المملكة، كما أن الاتفاق سيسهم في بناء منصة لتعاون الشركتين في مجال البحث والتطوير ونشر تكنولوجيا ألياف الكربون.

جي إس هولدنجز

وتهدف مذكرة التفاهم بين أرامكو وجي إس هولدنجز إلى تحديد فرص استثمارية كبيرة في المملكة، وذلك في ظل سعي الرياض لجذب الاستثمارات الضخمة للبلاد.

دايليم الصناعية

وتتعاون أرامكو ودايليم الصناعية في مشروعات البتروكيماويات، ووقعتا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في مجال المنتجات الكيماوية ذات القيمة الكبيرة في المملكة.