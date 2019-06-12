12 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”- المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وتبوك، والطائف).

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي جودة بيانات أنظمة الدعم الهندسي- التايفون (الطائف).

. فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك).

. أخصائي الإجراءات الفنية- التايفون (الطائف).

. فني معدات أرضية- الهوك (تبوك).

. فني تسليح- الهوك (تبوك).

. منسق ترخيص التدريب- التايفون (الطائف).

. أخصائي التفتيش- التايفون (الطائف).

. فني مكون الطلاء- التايفون (الطائف).

. منسق خلية معدات الاختبار والقياس- التايفون (الطائف).

. فني محاكمات مراقبة الأسلحة (الرياض).

. مدير الهندسة- الأنظمة العامة (الرياض).

. فني صيانة محركات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)