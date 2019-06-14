14 وظيفة شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الجبيل وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. عالم أنابيب (الجبيل).

. أخصائي ثالث- الأنابيب (الجبيل).

. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).

. مهندس عمليات- البولي بروبيلين (الجبيل).

. مسؤول دعم- مكافحة الحرائق (الجبيل).

. مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل).

. مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

. أخصائي ثاني- التسويق (الجبيل).

. مهندس- عمليات مونومر (الجبيل).

. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).

. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

. مهندس عمليات- هندسة العمليات البوليمرية (الجبيل).

وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).