3 رسائل أطلقها ترامب عبر لقائه بولي العهد في قمة العشرين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن دعوة الرئيس دونالد ترامب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفطار على هامش قمة مجموعة العشرين، هي بمثابة رد واضح وصريح على رغبته في الاحتفاظ بالعلاقات مع المملكة، والتي يراها أهم من شيء آخر.

رسالة للعالم

وقالت الصحيفة الأمريكية إن إفطار ترامب والأمير محمد بن سلمان قد تكون رسالة واضحة إلى العالم، لا سيما وأن العديد من الأطراف حاولت على مدى الأشهر القليلة الماضية أن تدفع ترامب لقطع علاقاته مع المملكة في الفترة الماضية، إلا أن لقاء قمة العشرين أظهر أنه لا يعتزم المضي قدمًا في ذلك.

مكانة فريدة لولي العهد

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس ترامب لم يتردد في دعوة الأمير محمد بن سلمان للإفطار، ليصبح أحدث زعيمين من المشاركين في قمة العشرين، تم توجيه الدعوة لهما لحضور وجبة منفصلة مع الرئيس الأمريكي خلال الإقامة في أوساكا.

رسالة للكونغرس

ومن ناحية أخرى، أكدت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الصور التي جمعت ولي العهد وترامب خلال اليوم الأول من القمة، كانت بمثابة رد من البيت الأبيض على محاولات بعض الديمقراطيين في الكونغرس لتصدير التوتر للعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وعلقت الصحيفة الأمريكية على “الصورة العائلية” التي التقطت في أعقاب انتهاء القمة الرئيسية، والتي أظهرت ولي العهد بجوار ترامب في مقدمة الصورة، حيث أشارت إلى أنها تمثل تعبير من جانب ترامب عن رأيه الواضح بشأن العلاقات مع المملكة، والتي تعد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط منذ عقود طويلة.