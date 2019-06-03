3 ملفات مهمة على طاولة ياسر المسحل ومجلسه الجديد

المواطن - محمد سمعه

فاز ياسر المسحل، اليوم، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولمدة أربع سنوات بالتزكية، حيث سيرأس اتحاد القدم بداية من 2019 وحتى 2023.

ويذكر أن مجلس إدارة اتحاد القدم الجديد سيكون مكونًا من: خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، أضواء العريفي عضوًا، بندر الأحمدي عضوًا، تركي السلطان عضوًا، خالد مقرن عضوًا، عبدالله كبوها عضوًا، عبدالعزيز العفالق عضوًا، معيض الشهري عضوًا، نزيه النزيه عضوًا، نعيم البكر عضوًا.

وستكون هناك ثلاثة ملفات مهمة على طاولة ياسر المسحل مع أعضاء مجلسه الجديد في اتحاد القدم لحسمها خلال الفترة المقبلة.

الملف الأول:

وسيكون الملف الأول والأبرز هو التعاقد مع مدرب جيد وقوي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد إنهاء العلاقة مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عقب توديع بطولة كأس أمم آسيا 2019 من دور الستة عشر.

ويأمل اتحاد القدم الجديد في سرعة حسم ملف مدرب الأخضر من أجل الاستعداد بشكل جيد لتصفيات مونديال 2022 والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.

وكان المدرب الوطني يوسف عنبر تولى مهمة تدريب الأخضر بشكل مؤقت أمام منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية وديًّا في الفترة الماضية.

الملف الثاني:

ملف آخر مهم سيتم مناقشته على طاولة ياسر المسحل واتحاد القدم الجديد، وهو ضرورة التركيز على وضع البرامج المثالية لإعداد المنتخبات السعودية في المراحل السنية المختلفة لما هو مقبل من استحقاقات، خاصة أن الأخضر لم يُرض طموحات جماهيره في مونديال روسيا وفي كأس أمم آسيا 2019.

كما أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ودع بطولة كأس العالم للشباب والتي أُقيمت في بولندا في مايو الماضي من دور المجموعات بعد الخسارة في أول ثلاث مباريات.

الملف الثالث:

ويذكر أن الملف الثالث سيكون ضرورة لمناقشة مطالب بعض الأندية التي طالبت بفصل لجنة المسابقات عن اتحاد القدم وتحويلها إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين من أجل الإشراف عليها خلال الفترة المقبلة.