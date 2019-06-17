365 يومًا فقط احتاجتها إدارة ضمك الجديدة لتحقيق حلم طال انتظاره نصف قرن

المواطن - الرياض

إدارة رفعت، ومنذ اليوم الأول، شعارًا واحدًا عنوانه “العمل ولا شيء غير العمل”، ووضعت في صمت ودون ضجيج هدفًا واضحًا ومحددًا هو صعود ضمك للدوري الممتاز كأول مرة في تاريخه بعد 47 عامًا على تأسيسه.

ورغم صعوبة وإعجازية تحقيق مثل ذلك على أي إدارة خلال الموسم الأول إلا أن الحلم تحقق بنهاية الموسم واقعًا، وهو ما رسم الابتسامة والبهجة على محيا المنطقة بأسرها وعلى جماهير النادي العريضة.

وكما أن اللاعبين والمدربين والفريق الفني والطبي والإداري يضعون بصمتهم داخل الملعب، في المقابل هناك رجال يعملون ويقاتلون ويتحملون الأعباء والمسؤولية خارج الملعب ليصنعوا في النهاية حلمًا طال انتظاره.