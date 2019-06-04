4 مفاتيح تُحقق طموحات النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يُفكر في التعاقد مع أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك للمنافسة على البطولات في موسم 2019-2020.

ويُطارد نادي النصر في الفترة الحالية أربع صفقات بارزة تُساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، حيث يفكر النصر في التعاقد مع البرتغالي فابيو كوينتراو نجم ريال مدريد الإسباني السابق، المصري محمود عبدالرحيم “جنش” حارس الزمالك المصري، الليبي سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، عبدالله العويشير حارس نادي أحد.

النصر يُركز على احتياجاته:

بالطبع النصر يفكر حاليًّا في تعزيز صفوف حراسة المرمى وخط الدفاع، بسبب رحيل البرازيلي برونو أوفيني عن صفوف العالمي عقب نهاية موسم 2018-2019.

كما ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي النصر أبلغ الحارس الأسترالي برادلي جونز بضرورة البحث عن فريق آخر في الميركاتو الصيفي الجاري.

لم ينجح برادلي جونز في إقناع جمهور نادي النصر بقدراته، حيث اعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الأخيرة على الحارس وليد عبدالله.

صفقة مهمة قد يفقدها النصر:

وكان النصر اهتم في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الهلال أصبح قريبًا من تجديد عقد سالم الدوسري.

جدير بالذكر أن النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال، والذي احتل المركز الثاني.