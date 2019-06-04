4 نجوم يقودون الأهلي في الموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي لاستغلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك للتعاقد مع صفقات قوية تخدم مصالح الراقي في الموسم الجديد 2019-2020.

وقالت تقارير صحفية أن النادي الأهلي استقر على بقاء أربعة من نجومه الحاليين لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

أربعة نجوم باقين

واتفقت إدارة الأهلي على الإبقاء على ” عمر السومة، دجانيني تافاريس، جوزيف دي سوزا، التشيلي باولو دياز”.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في الفترة الأخيرة بشكل رسمي بعد فوز أحمد الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات.

إنجازات مدرب الأهلي الجديد

ونجح برانكو إيفانكوفيتش في تحقيق العديد من الإنجازات مع الأندية والمنتخبات، والتي قام بتدريبها قبل قدومه لتدريب الأهلي.

وتمكن برانكو إيفانكوفيتش من الفوز بـ ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية الآسيوية في عام 2002 مع المنتخب الإيراني تحت 23 عامًا لكرة القدم.

ونجح مدرب الأهلي الجديد في الفوز بلقبين في الدوري الكرواتي وكأس كرواتيا والسوبر الكرواتي مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، كما تُوج أيضًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإيراني ولقب في الكأس ولقبين في السوبر الإيراني مع نادي بيرسبوليس الإيراني.

وفاز إيفانكوفيتش مع منتخب إيران الأول بكأس اتحاد آسيا وأوقيانوسيا بالإضافة للفوز بلقب كأس اتحاد غرب آسيا.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق أولى أهدافه وهي التعاقد مع المدرب الجديد؛ وذلك من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن انتظار المدرب الجديد كان يُمثل أزمة بالنسبة للفريق الأول لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد وتحديد الصفقات الجديدة بجانب تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.