48 ساعة قبل حبس الأنفاس

المواطن - محمد سمعه

بدأت ساعات الحسم لتحديد مصائر الأندية السعودية وذلك بعدما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة.

ويذكر أن رجاء الله السُلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام كان أعلن أنه من بداية يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو لعام 2019 سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية والحصول على عضوية في مجالس الإدارات، لذا فإن المرشحين للمناصب المختلفة سواء على رئاسة النادي أو الحصول على عضوية في مجلس الإدارة أمامهم فرصة 48 ساعة لتجهيز أنفسهم قبل حبس الأنفاس والدخول في المنافسة الشرسة مع المرشحين.

وتضمنت اللائحة الجديدة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين؛ إحداهما ذهبية والأخرى فضية، كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى استحداث منصب الرئيس التنفيذي.

الترشح لرئاسة وعضوية النادي:

اعتماد نظام الترشح عن طريق القائمة فقط، ويجب أن تشتمل القائمة على عدد مكون من (5- 9) أعضاء لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة:

أن يكون رئيس مجلس الإدارة المرشح سعودي الجنسية.

أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

أن يكون المرشح لرئاسة النادي حاصلًا على درجة البكالوريوس ولعضوية المجلس حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

أن يقوم بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية.

أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة بأحكام هذه اللائحة.

توقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

خلوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في اللائحة.

ويذكر أن فهد بن نافل ينافس الأمير سعود بن تركي وفواز المسعد على رئاسة الهلال، بينما ذكرت تقارير صحفية أن سعود آل سويلم رئيس النصر سيترشح لرئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة مع انسحاب لؤي ناظر من رئاسة نادي الاتحاد واتخاذ قرار عدم الترشح.