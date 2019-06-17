500 ألف دولار تُقرب فيتشو من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي سانتوس البرازيلي، اشترطت الحصول على 500 ألف دولار، للموافقة على بيع إيميليانو فيتشو لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة Terra البرازيلية، إلى أن الاتحاد وقع عقدًا مع الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، ويتبقى الاتفاق مع إدارة نادي سانتوس التي حددت 500 ألف دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة البرازيلية، أن نادي سانتوس يرغب في بيع فيتشو صاحب الـ30 عامًا خلال الفترة الحالية، للاستفادة ماليًّا خاصة أن اللاعب الأرجنتيني دخل الفترة الحرة من عقده.

ويلعب فيتشو في صفوف نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة، وشارك معه في 30 مباراة الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف، ولعب دورًا دفاعيًّا هامًّا، بجانب قدرته على المساندة الهجومية، وتوج بلقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

ويرغب المدرب التشيلي سييرا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.