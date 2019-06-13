550 منشأة تهربت من ضريبة القيمة المضافة خلال رمضان

المواطن - واس

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها أنجزت أكثر من 9000 زيارة رقابية للمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة للتأكد من الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال شهر رمضان لعام 1440هـ، ونتج عن ذلك مخالفة أكثر من 550 منشأة.

وكانت أبرز المخالفات التي ارتكبتها المنشآت المخالفة هي عدم وجود رقم ضريبي في الفاتورة المُصدرة، وعدم احتفاظ تلك المنشآت بالفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.

وأفادت الهيئة أن من أهداف الزيارات الميدانية اطلاع المنشآت على أهم الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة، وشرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى توضيح المصطلحات الضريبية لضمان التأكد من التزام المنشآت باللائحة التنفيذية الصحيحة لضريبة القيمة المضافة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية امتداداً لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل الميدانية من خلال تلك الحملات التي أطلقتها منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، حيث بلغ عدد الزيارات منذ تطبيقها أكثر من 205 آلاف زيارة ميدانية قامت بها فرق متخصصة، وبلغ عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة أكثر من 180 ألف منشأة منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018م.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة (هنا) ، الذي يتميز بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إضافة إلى المواد المرئية الإرشادية، ومختلف المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.