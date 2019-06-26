64 وظيفة إدارية وصحية بمستشفى الملك فيصل بجدة والرياض

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر 64 وظيفة إدارية وصحية بجدة والرياض، لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مُساعد رعاية، ومُساعد رعاية مرضى، وكاتب جناح، وكاتب، وأخصائي مختبر، ومُمرض أول)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف (العدد):

1- مُساعد رعاية (Care Assistant) (العدد 9 وظائف) (الرياض)

2- مُساعد رعاية مرضى (Patient Care Assistant) (العدد 12 وظيفة) (الرياض).

3- كاتب جناح (Ward Clerk) (العدد 15 وظيفة) (الرياض).

4- كاتب (Clerk) (العدد 3 وظائف) (الرياض).

5- أخصائي مختبر (Medical Technologist) (العدد 4 وظائف) (الرياض فقط).

6- مُمرض أول (Staff Nurse I) (العدد 21 وظيفة) (جدة والرياض).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي (كتابة مسمى الوظيفة في خانة البحث): اضغط هنا