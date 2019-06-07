7 آلاف #وظيفة موسمية في مكة المكرمة.. هنا رابط التقديم

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن توفر 7000 وظيفة موسمية في شركة اليمامة للمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة لطلاب جامعة أم القرى.

ومن ضمن شروط التقديم:

– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ.

– يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن الوظائف المتاحة للرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية.

وأشارت هيئة تطوير مكة المكرمة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).