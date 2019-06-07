7 دول تتحرى هلال شوال الليلة والعيد قد يكون الخميس فيها

المواطن - متابعة

بالرغم من إعلان بعض الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال ليلة أمس، وإعلان دول أخرى عدم ثبوتها إلا أن هناك عدة دول سوف تتحرى هلال شوال اليوم الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.

وسيكون على أهالي كل من بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش، إيران، سلطنة عمان، المغرب، تحري هلال رمضان اليوم 29 رمضان حسب توقيتهم المحلي.

وأعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد.

وبعد ساعات من إعلانها يوم الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.

وكانت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في 17 دولة من الدول العربية والإٍسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم، أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في كل من المملكة والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا روسيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية.