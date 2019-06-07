7 عصائر طبيعية تغذّي نمو الشعر وتجدد حيويته

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الفواكه مصدر رائع للمغذيات التي يحتاجها الشعر وفروة الرأس، إلى جانب فوائدها الأخرى في تعزيز المناعة وتحسين وظائف الجسم. فإذا أردت تغذية بصيلات الشعر بمجموعة من الفيتامينات والمعادن يمكنك الاعتماد على العصائر الطبيعية لإمداد فروة الرأس والشعر بكمية وفيرة من هذه المغذيات، خاصة عند تناول هذه العصائر بانتظام. إليك عصائر تغذية الشعر:

* عصير الفراولة (الفريز) غني بفيتامين “سي” الذي يحوّله الجسم إلى كولاجين، ومضادات الأكسدة التي تحسن صحة فروة الرأس.

* تتوفر عصائر مصنوعة من هلام الصبّار، وهو من أفضل العناصر الطبيعية لتغذية الشعر وزيادة نموه بفضل الإنزيمات التي يحتويها.

* يوفر الكوب من عصير الجزر ثلث احتياجات الجسم اليومية من البيوتين اللازم لنمو الشعر.

* عصير البصل غني بالبيوتين والنحاس لإطالة الشعر.

* يوفر عصير الخيار والكزبرة توليفة رائعة من فيتامين “سي” ومضادات الأكسدة التي تزيل آثار التوتر والإجهاد اللذين يسبان تساقط الشعر.

* عصير السبانخ مصدر رائع للحديد اللازم لإطالة الشعر.

* عصير الكيوي من أغنى مصادر فيتامين “سي” ومضادات الأكسدة التي تحسن صحة فروة الرأس.