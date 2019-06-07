7 مبادئ للاستثمار يؤكدها برنامج الإقامة المميزة

المواطن - الرياض

يسعى برنامج الإقامة المميزة إلى تشجيع الأجانب على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة وفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق 7 مبادئ استثمارية وهي:

ضمان نقل قوي للمعرفة والتكنولوجيا

تعزيز رأس المال البشري المحلي

ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب في الفرص والخدمات

تسهيل إجراءات الوصول للموظفين، غير السعوديين، وعائلاتهم

ضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

تمكين استدامة الاستثمار بين المستثمرين السعوديين والأجانب

تنفيذ المعايير الاجتماعية والبيئية وضمان التزام المستثمرين بلوائح الصحة والسلامة والبيئة في المملكة العربية

السعودية والاتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية

توفير الوصول إلى حوافز الاستثمار على قدم المساواة وتنفيذ معايير شفافة وغير تمييزية للأهلية

وبوجه عام يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية:

الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.

امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.