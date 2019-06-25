70 % من سكان العالم يمكنهم الوصول إلى مطار نيوم خلال 8 ساعات

المواطن - الرياض

يعد مطار نيوم واحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيًّا؛ نظرًا لوقوعه على حدود 3 دول هي المملكة والأردن ومصر.

ويصنف مطار خليج نيوم على أنه مطار تجاري ويهدف إلى دعم مشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، فيما يأتي على مساحة إجمالية 3643 مترًا مربعًا، و6 مواقف طائرات.

ويضم مطار خليج نيوم 6 كاونترات تسجيل للمسافرين، بطاقة استيعابية 100 سيارة في مواقف السيارات.

ويمكن لـ70% من سكان العالم للوصول جوًّا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تمّ ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية بدءًا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.