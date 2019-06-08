8 أندية تستفيق بعد فترة شاقة

المواطن - محمد سمعه

نجحت ثمانية أندية في إنهاء الانتخابات وتحديد مصيرها في الفترة الأخيرة بعد فوز سعد العفالق برئاسة نادي الفتح لمدة أربع سنوات.

وأثلج فوز كل من أحمد الصائغ وأنمار الحائلي وفهد بن نافل برئاسة أندية الأهلي والاتحاد والهلال على الترتيب، صدور مشجعي الفرق الثلاثة خاصة بعد فترة من عدم الاستقرار الإداري التي مرّت بها الفرق الثلاثة في الموسم الماضي.

حسم المصير سريعًا يُفيد

ونجحت الجمعية العمومية في أندية الأهلي والاتحاد والهلال في حسم مصير أنديتها سريعًا، خاصة لضيق الوقت ومع ضرورة وضع خطة الإعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل بانطلاق الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

كما أن أندية الفتح والرائد والشباب والفيصلي والاتفاق ستركز خلال الفترة المقبلة على التركيز في وضع خطة الإعداد للموسم الجديد مع وضع أهداف يسعون إلى تحقيقها في الموسم الجديد.

ويُذكر أن خالد البلطان كان فاز برئاسة نادي الشباب بالتزكية لمدة أربع سنوات، بجانب فوز فهد المدلج برئاسة النادي الفيصلي بالتزكية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية، أن فهد بن نافل وعد الجمهور الهلالي بالتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب في حال نجح في الفوز برئاسة الهلال.

ومن المُقرر أن تُزكي الجمعية العمومية بنادي القادسية اليوم الاثنين مساعد الزامل لرئاسة نادي القادسية خلال الأربعة أعوام المقبلة، وقائمته التي تضم في عضويتها ناصر الدغيثر، مانع المانع، محمد الصالح، حمد الخالدي، فيصل النغيمش، نايف آل صاحب، سعود السويلم وأحمد غدران.