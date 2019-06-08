8 إصابات في هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها

المواطن - أبها

أفاد مراسل “العربية”، مساء اليوم الأحد، بوقوع ٨ إصابات في هجوم إرهابي يعتقد أنه بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواقف سيارات مطار أبها.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

ويذكر أن ميليشيا الحوثي استهدفت مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف معادٍ “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.