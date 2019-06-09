9 #وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة عن توفر 9 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بدرجة (معيد).

واشترطت جامعة الملك عبدالعزيز أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أن الوظائف على النحو التالي:

1- وظيفة معيد (تخصص إدارة عامة) (وظيفتان – للرجال).

2- وظيفة معيد (تخصص إدارة عامة) (وظيفتان – للنساء).

3- وظيفة معيد (تخصص تمويل) (وظيفة واحدة – للرجال).

4- وظيفة معيد (تخصص تمويل) (وظيفتان – للنساء).

5- وظيفة معيد (تخصص اقتصاد) (وظيفتان – للرجال).

وتضمنت شروط جامعة الملك عبدالعزيز للتقديم على الوظائف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة التو فل أو STEP أو IELTS.

7- الحصول على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادله.

8- عدم الحصول على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز كالتالي:

– يبدأ التقديم بتاريخ 1440/11/01هـ وينتهي بتاريخ 1441/01/01هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

طريقة التقديم:

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات المجتازة إن وجدت إلى:

1- لطلاب:

– لجميع الأقسام المذكورة أعلاه ترسل الطلبات إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في مبنى كلية الاقتصاد والإدارة (الدور الثاني مكتب رقم (121) غرفة رقم (216)).

2- للطالبات:

– ترسل الطلبات إلى مبنى رقم (67) الدور الثالث غرفة رقم (306) بشطر الطالبات.

– أو ترسل كافة المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF على البريد الإلكتروني:

[email protected]