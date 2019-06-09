9 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار خدمات المرضى.

. محلل أعمال مساعد- التخطيط.

. طبيب- علم الأورام.

. أخصائي طب الطوارئ.

. فني صيدلة.

. طبيب جراح- الأنف والأذن والحنجرة.

. فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.

. طبيب أسنان عام.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).