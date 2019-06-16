Argentina vs Colombia .. التانجو يخذل جماهيره في كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب التانجو خذل جماهيره في البطولات الكبرى، وخسر مباراة Argentina vs Colombia التي أُقيمت على ملعب “أرينا فونتي نوفا”، في أولى جولات دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.

Argentina vs Colombia

وانتهت مباراة Argentina vs Colombia التي أُقيمت، فجر اليوم الأحد، بهزيمة التانجو بهدفين دون رد، حيث فض روجير ماتينيز اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 71، قبل أن يُحرز دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبعد مباراة Argentina vs Colombia في كوبا أمريكا 2019، حصد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما تذيل التانجو الترتيب دون نقاط.

كوبا أمريكا

ومنحت مباراة Argentina vs Colombia رقمًا سلبيًا لمنتخب التانجو في بطولة كوبا أمريكا حيث إن هذه المرة هي الثالثة التي يخسر فيها مواجهته الافتتاحية على مدار مشاركاته في البطولة القارية.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن هذه المرة الأولى التي يُهزم فيها منتخب التانجو في مباراة الافتتاح ببطولة كوبا أمريكا بفارق هدفين، حيث خسر من قبل ضد أوروجواي بثلاثية مقابل هدفين، وأمام بوليفيا بهدفين مقابل هدف.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث لمنتخب كولومبيا الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين في منافسات بطولة كوبا أمريكا حيث سبق وفاز بهدفين مقابل هدف عام 1987، وبثلاثية دون رد في نسخة 1999.

عُقدة Argentina vs Colombia

وشكل التانجو عُقدة للاعبي كولومبيا في السنوات الأخيرة، حيث يُعد هدف مارتينيز في مباراة Argentina vs Colombia ببطولة كوبا أمريكا 2019 هو الأول لمنتخب بلاده في الشباك الأرجنتينية منذ شهر نوفمبر عام 2011.

ولم ينجح منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم في هز شباك التانجو طوال 565 دقيقة لعب، ويُعد دورلان بابون صاحب آخر هدف كولومبي خلال مباريات Argentina vs Colombia الماضية.

غياب ميسي

واستمر غياب ليونيل ميسي عن التألق مع منتخب بلاده خلال مباراة Argentina vs Colombia في كوبا أمريكا 2019، حيث افتقد للانسجام والتفاهم مع زملائه، خاصة سيرجيو أجويرو.

وأوضحت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن ميسي وأجويرو لم يتمكنا من القيام بأي تمريرة ناجحة لبعضهما في الشوط الأول، ما أدى إلى انعزال سيرجيو عن اللاعبين.