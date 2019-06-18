BeIN بي إن القطرية تنهار اقتصاديًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية عن انهيار شركة بي إن الإعلامية القطرية، والتي تمتلك حصريًا حقوق العديد من البطولات العالمية في ألعاب مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، مُتبعة طرقاً تشوبها تُهم الفساد في العديد من المحافل الدولية.

انهيار اقتصادي

وحسب الشبكة الأمريكية العملاقة، قامت شركة Broadcaster BeIN Media Group بتخفيض ما يقرب من خُمس الموظفين في قاعدتها القطرية، في محاولة لتقليل الآثار الناتجة عن ظهور شبكة قنوات بي أوت كيو، التي تبث كافة البطولات الحصرية، رافعة شعار “لا للاحتكار”.

وأكّدت الشبكة الأمريكية أن شبكة قنوات بي إن القطرية تُعاني انخفاضاً كبيراً في الإيرادات الناتجة عن عمليات الاشتراك الجماهيرية في دول الشرق الأوسط.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الشركة قامت بتسريح حوالي 300 موظف في قطر، أو حوالي 18٪ من القوى العاملة المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة القطرية تحاول إخفاء هذا الرقم.

العالم يُحرج بي إن

وخلال الأيام القليلة الماضية، حاولت شركة بي إن تعليق شماعة فشلها على ما وصفته بالقرصنة، خاصة بعد أن أنصفت جهات قضائية عالمية القائمين على قمر عرب سات في مسألة القرصنة.

وخسرت الشركة القطرية قضيتها، بما يُوحي أن العالم لا يعترف بالأكاذيب القطرية التي حاولت على مدى عامين تقريبًا إقناعه بها بشكل رئيسي.