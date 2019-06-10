Keanu Reeves يدخل عالم الألعاب ويجسد الدمية القاتلة!

المواطن - متابعة

كشفت شركة Microsoft Window، أنها ستضم الممثل العالمي كيانو ريفز Keanu Reeves صاحب شخصية “جون ويك” الشهيرة، للنسخة الجديدة من لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها في إبريل العام المقبل.

وطرحت شركة مايكروسوفت، التريلر الرسمي للعبة وظهر في نهايته Keanu Reeves الذي يعرض له خلال هذه الفترة فيلم “جون ويك” الجزء الثالث.

ومن المقرر أن يلعب Keanu Reeves دورًا رئيسيًّا في النسخة الجديدة من اللعبة بحسب موقع comicbook.

في سياق آخر، انضم Keanu Reeves إلى طاقم عمل فيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة الشهير Toy Story 4، المقرر طرحه 19 يونيو العام الجاري.

ويجسد Keanu Reeves أحدث الشخصيات المنضمة للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، وهي دمية قاتلة تعود للخمسينات من القرن الماضي للإجابة على بعض الأسئلة الوجودية، وسرعان ما تتوالى الأحداث والاشتباكات مع الشخصيات الأخرى.