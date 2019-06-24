Messi .. عُقدة البطولات الكبرى تُقلقه في كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

يأمل Messi أن يكون احتفاله بيوم ميلاده هذا العام مختلفًا، حيث يطمح لقيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019″، والتتويج باللقب.

Messi:

وجاء احتفال Messi بيوم ميلاده الـ32 خاصًّا للغاية، حيث إنه نجح في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا 2019، ويسعى لإنهاء العُقدة التي تُطارده مع التانغو في البطولات الكبرى.

وتصادف احتفال Messi بيوم ميلاده في الـ15 عامًا الماضية خلال تواجده مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم في إحدى البطولات، سواء في كأس العالم للكبار أو الصغار، أو كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا”.

عُقدة Messi مع الأرجنتين:

وشارك Messi مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم في كأس العالم 2006 الذي أُقيم في ألمانيا، واحتفل لاعب برشلونة بيوم ميلاده الـ19 بالتزامن مع الفوز على المنتخب المكسيكي، قبل أن يخسر التانغو أمام المانشافت ويودع المونديال.

وقبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2007 بيومين فقط، احتفل Messi بعيده الـ20، ووصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر بثلاثية دون رد ضد البرازيل.

وبعد مرور 3 سنوات، احتفل Messi بعيده الـ23 خلال تواجده مع منتخب الأرجنتين أيضًا، ومع المدير الفني الأسطورة مارادونا، وتألق التانغو حينها في كأس العالم 2010، قبل أن يودع المونديال من ربع النهائي بالخسارة برباعية ضد ألمانيا.

وتعثر منتخب الأرجنتين لكرة القدم مجددًا بعد احتفال Messi بعيده الـ24، حيث ودع التانغو بطولة كوبا أمريكا 2011 من الدور ربع النهائي أمام أوروغواي، وفي 2014، بعد احتفال نجم برشلونة بعيده الـ27، خسر منتخب بلاده نهائي كأس العالم ضد ألمانيا.

وفي كوبا أمريكا 2015 التي أُقيمت في تشيلي، وصل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، واحتفل ميسي بعيده الـ28، وخسر التانغو ضد أصحاب الأرض، قبل أن يتكرر السقوط أمام المنتخب التشيلي مجددًا في نهائي النسخة المئوية من كأس أمم أمريكا الجنوبية 2016، ويُهدر لاعب برشلونة ركلة ترجيح.

وفي مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا، احتفل Messi بعيده الـ31 بعد هزيمة منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد ضد كرواتيا، وواصل نجم برشلونة عادته في كوبا أمريكا 2019، حيث جاء احتفاله عقب تأهل التانغو بصعوبة إلى الدور التالي.

نهاية عُقدة:

ويطمح Messi أن تكون بطولة كوبا أمريكا 2019 بمثابة الفأل الحسن عليه، وأن يتألق في منافساتها، ويقود منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج باللقب، أملًا في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم.